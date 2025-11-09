Dorgeles Nene’den 2 gol!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-2 yenerken, 2 gol Nene'den geldi. Sezon öncesi yaz transfer döneminin son günlerinde takıma katılan Malili oyuncu, bugünkü maçla birlikte ligde 8. kez forma giydi.

İlk olarak Ankara'da Gençlerbirliği'ne karşı gol sevinci yaşayan 22 yaşınadaki oyuncu, son haftalarda da Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun değişmez ismi oldu. Beşiktaş derbisinde 1 asiste imza atan Nene, bugün de galibiyette önemli rol oynadı.

Malili futbolcu, 40. dakikada hızlı gelişen atakta Fred'in pasında tek vuruşla topu ağlara göndererek takımının 2. golünü kaydetti. 50. dakikada ise bu kez sol kanatta Kerem'in ceza sahasına ortasında gelişine vuruş yapan Nene skoru 3-0'a getirdi.

Nene, Kayserispor karşılaşmasının 61. dakikasında yerini Sebastian Szymanski'ye bıraktı.