Giriş Tarihi: 9.11.2025 17:38

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Onurcan Korkmaz: "Üst sıralar için galibiyetlere ihtiyacımız var"

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Onur Can Korkmaz, 2-0 kazandıkları Konyaspor maçının ardından, "Daha üst sıralara çıkmak için galibiyetlere ihtiyacımız var. Bugün mutlu bir gün ama yeterli değil" dedi.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Onurcan Korkmaz: Üst sıralar için galibiyetlere ihtiyacımız var

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yenen Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik direktör Onur Can Korkmaz, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getiren Onur Can Korkmaz, "Oyun planlarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Çaykur Rizespor maçında da preslerimiz iyiydi. Bunu devam ettirmek istedik. Bu maçta da bunu yaptık. Defans arkası koşularını istiyorduk.

Bununla ilgili pozisyonlar da bulduk. Ancak yeterli değil. Sadece 3 puan aldık. Daha üst sıralara çıkmak için galibiyetlere ihtiyacımız var. Bugün mutlu bir gün ama yeterli değil. Daha iyi olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Onurcan Korkmaz: "Üst sıralar için galibiyetlere ihtiyacımız var"
