Fatih Tekke: Bu oyuna 1 puan çok iyi!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, evlerinde kötü bir sonuç aldıklarını belirterek galibiyeti hak etmediklerini söyledi. Tecrübeli hoca, "Olumlu bir şey konuşamıyorum. Beklentimizin çok altında bir maç. Hep söylüyorum;Performansımızı artırmalıyız. İyi savunamazsanız her takım oynuyor. Müsaade ederseniz herkes oynuyor. 90 dakikada öne çıkan bir oyuncu söyleyemiyoruz.Bizim takımımız yere sağlam basmak zorunda" dedi.