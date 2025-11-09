Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fatih Tekke: Bu oyuna 1 puan çok iyi!
Maçta iyi savunma yapamadıklarını itiraf eden Trabzon Teknik Direktörü, performansılarını artırmak zorunda olduklarını vurguladı

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, evlerinde kötü bir sonuç aldıklarını belirterek galibiyeti hak etmediklerini söyledi. Tecrübeli hoca, "Olumlu bir şey konuşamıyorum. Beklentimizin çok altında bir maç. Hep söylüyorum; Akyazı'da Trabzonspor teknik adamı 1 puana iyi dememeli ama bu oyuna 1 puan çok çok iyi. Performansımızı artırmalıyız. İyi savunamazsanız her takım oynuyor. Müsaade ederseniz herkes oynuyor. 90 dakikada öne çıkan bir oyuncu söyleyemiyoruz. Oyuna bakarsan 2 puan kaybetmedik. Bizim takımımız yere sağlam basmak zorunda" dedi.
