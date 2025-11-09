Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray, ligde bu sezon ilk kez yenildi!
Giriş Tarihi: 9.11.2025 19:12

Galatasaray, ligde bu sezon ilk kez yenildi!

Lider Galatasaray, 1-0 biten Kocaelispor maçıyla birlikte bu sezon Trendyol Süper Lig'de ilk kez mağlup oldu.

İHA
Galatasaray, ligde bu sezon ilk kez yenildi!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarıda yediği golle müsabakadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Aslan böylece bu sezon Süper Lig'de ilk kez yenildi. Cimbom, 2025-2026 sezonunda ligde daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor ile de berabere kalmıştı.

Galatasaray, milli maçlar için verilen araya 9 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda aldığı 29 puanla liderlik koltuğunda girdi. Sarı-kırmızılılar, aradan sonra ligin 13. haftasında evinde Gençlerbirliği ile mücadele edecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray, ligde bu sezon ilk kez yenildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz