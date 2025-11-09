Gaziantep FK fırsat tepti

Nefes nefese geçen Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor müsabakasında 2-2'lik skorla puanlar paylaşıldı. Henüz 2. dakikada Bayo, Antep'i öne geçirirken Rize 29'da Sowe ile cevap verdi: 1-1… Devreye hızlı başlayan Karadeniz temsilcisi, Kevin Rodrigues'in kendi kalesine attığı golle üstünlüğü buldu: 1-2. Beraberlik için yüklenen Gaziantep penaltı kazandı. Sorescu, 71'de topu direğe nişanladı ve maça dengeyi getirme fırsatını kaçırdı. 3 dakika sonra Kevin Rodrigues'in mükemmel füzesiyle eşitliği sağladı. Gaziantep'in 3 puan özlemi 3 maça çıktı. Rizespor, son 4 maçta 1 galibiyette kaldı.