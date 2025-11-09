Karagümrük haftalar sonra kazandı! Konyaspor’u 2 golle geçti...

İki takım da ikinci yarıda girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve Fatih Karagümrük sahasında Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Konyaspor, yeni teknik direktörü Çağdaş Atan yönetiminde çıktığı ilk maçtan mağlup ayrıldı. İstanbul ekibi, ligdeki ikinci galibiyetini alıp puanını 7'ye yükseltti. Konyaspor ise 14 puanda kaldı.