Karagümrük haftalar sonra kazandı! Konyaspor’u 2 golle geçti...

Süper Lig'in 12'nci haftasında Misirli.com.tr Fatih Karagümrük sahasında Konyaspor'u konuk etti.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Adnan Deniz Kayatepe düdük çaldı. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Murat Altan üstlendi. Ev sahibi ekip, 32'nci dakikada Serginho'nun golüyle takımını öne geçirdi. 45'nci dakikada Fofana attığı golle skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İki takım da ikinci yarıda girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve Fatih Karagümrük sahasında Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Konyaspor, yeni teknik direktörü Çağdaş Atan yönetiminde çıktığı ilk maçtan mağlup ayrıldı. İstanbul ekibi, ligdeki ikinci galibiyetini alıp puanını 7'ye yükseltti. Konyaspor ise 14 puanda kaldı.