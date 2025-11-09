Kuzey’de hava soğudu!

Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu lanis Hagi, Alanyaspor'a bir puanı kazandırırken, müthiş füzesi babasını hatırlattı. Yaz transfer döneminde İskoç takımı Rangers ile sözleşmesi sona eren, bonservisi elinde olarak Akdeniz ekibine gelen 27 yaşındaki oyuncu, çok uzaklardan kaleye vurup Onana'yı avladı. Ianis Hagi, Süper Lig'de babası Gheorghe Hagi'nin 8 Kasım 1998 tarihinde Çanakkale Dardanelspor ağlarına gönderdiği golden tam 27 yıl sonra aynı günde Trabzonspor filelerini havalandırdı.Onuachu, Trabzonspor'u sırtlamaya devam ediyor. Eyüp ve Galatasaray maçlarını boş geçtikten sonra Alanyaspor'a patlayan 2.01'lik dev santrfor, gol sayısını 8'e çıkardı ve geçen dönem Southampton'da attığı 4 golü ikiye katladı.Alanyaspor, bu sezon büyük takımların kâbusu oluyor. Beşiktaş (2-0) ve Fenerbahçe'nin (2-2) ardından Trabzonspor'a (1-1) da çelme takan Akdeniz temsilcisi, topladığı 15 puanın 5'ini Süper Lig'in devlerinden kaptı. Sadece Galatasaray'a 1-0'lık skorla mağlup oldular.Trabzonspor taraftarları, Alanyaspor ile oynanan maça çok fazla ilgi göstermedi. Yönetim kurulunun bilet fiyatlarında önemli oranda indirime gitmesi ve ısrarla destek çağrısı yapmasına rağmen tribünlerdeki boşluklar yine dikkat çekti. Bu arada 6 Alanyaspor taraftarı da maça gelerek takımlarını destekledi.Busezon Süper Lig'de en fazla isabetli pas yaptığı maçı Alanyaspor karşısında oynayan Trabzonspor (466), bir iç saha karşılaşmasında rakibine en fazla şut fırsatı tanıdığı mücadeleyi geride bıraktı (25).Trabzonspor ve Alanya, ligde Eylül 2021'den (1-1) bu yana ilk kez berabere kaldı.