Pazar ateşi

Giriş Tarihi: 9.11.2025

Lider G.Saray, Kocaelispor’a konuk olurken takipçisi F.Bahçe de Kayserispor’u ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi'nden 3-0'lık Ajax zaferi ile dönen Cimbom, 16 yıl sonra karşılaşacağı rakibini yenerek, geçen hafta evindeki Trabzon beraberliğini telafi etmek istiyor. Kanarya'nın hedefi ise hem üst üste 4. galibiyetine imza atmak hem de V.Plzen karşısında hakem kararlarıyla kaybettiği 2 puanın üzüntüsünü geride bırakmak

G.Saray'da iki eksik var… Yunus ve İlkay. Bu oyuncular Kocaeli maçında takımlarındaki yerlerini alamayacak. Torreira ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Uruguaylı yıldız, bugün de kart görmesi durumunda 13. haftadaki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk, bugün çift forvetli sistemi tercih edecek. Osimhen ile İcardi, geçen sezon Arjantinli yıldızın sakatlandığı Tottenham maçından sonra ilk kez birlikte 11'de oynayacak.
Süper Lig'de son üç maçı kazanan F.Bahçe, Kayserispor karşısına da galibiyet parolası ile çıkacak. Zirve yarışında G.Saray'ın 4 puan gerisinde olan sarı-lacivertlilerin puan kaybına tahammülü yok. Kanarya'da tek eksik İsmail Yüksek. Yıldız futbolcu sarı kart cezası sebebiyle takımını yalnız bırakacak. Ceza sınırındaki Oosterwolde ve Semedo, kart görmeleri durumunda Çaykur Rizespor karşılaşmasını kaçıracak.

