Pazar ateşi

G.Saray'da iki eksik var… Yunus ve İlkay. Bu oyuncular Kocaeli maçında takımlarındaki yerlerini alamayacak. Torreira ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Uruguaylı yıldız, bugün de kart görmesi durumunda 13. haftadaki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk, bugün çift forvetli sistemi tercih edecek.Süper Lig'de son üç maçı kazanan F.Bahçe, Kayserispor karşısına da galibiyet parolası ile çıkacak. Zirve yarışında G.Saray'ın 4 puan gerisinde olan sarı-lacivertlilerin puan kaybına tahammülü yok. Kanarya'da tek eksik İsmail Yüksek. Yıldız futbolcu sarı kart cezası sebebiyle takımını yalnız bırakacak. Ceza sınırındaki Oosterwolde ve Semedo, kart görmeleri durumunda Çaykur Rizespor karşılaşmasını kaçıracak.