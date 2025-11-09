Thomas Reis: "1 golle de olsa galip ayrılmayı bildik"

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Thomas Reis, açıklamalarda bulundu.

Reis, "İlk yarı takım halinde yorgun olduğumuzu söyleyebilirim. İkinci yarıda çok daha iyi bir performans göstermeye başladık. Baskılarımız da şiddetli oldu ve daha sonrasında da golü bulduk. Gol atmayı hak etmiştik. Takımımla gurur duyuyorum. Her 3 günde bir karşılaşma oynuyorlar. Bugün kulübeden sonradan oyuna giren oyuncuların desteği ve katkısı da önemliydi. İyi bir performans gösterdiler.

NTCHAM SÖZLERİ

Umarım bugün herkes taraftarın desteğini görmüşlerdir. Sonuç olarak takıma harika bir destekte bulundular. Yorulduk dediğimizde bize destekte bulundular. Galibiyeti aldığımızda da onlarla birlikte kutladık. Sakat oyuncularla ilgili emin olmamakla birlikte çok büyük ihtimalle Ntcham milli aradan sonra bize katılacak. Diğer oyuncularımız bize dönmesi biraz sürecek" dedi.

"OYUNCULARIMIZ BİRKAÇ GÜN İZİNLİ"

Kazanmak için çok çaba sarf ettiklerini dile getiren Reis, "Takım halinde bugün çok fazla çalıştık. Perşembe günü oynadığımız karşılaşmada da enerji sarf etmiştik. Konyaspor karşılaşması da benim için zor geçmişti. Son dakikalarda yorulduk. Savunmada ve hücumda güzel işler yaptık. 1 gol de olsa bugün galip ayrılmayı bildik. Oyunun geneline baktığımızda çok fazla fırsatlar yakaladık. Onları değerlendiremedik. Bu eksikliklerimiz üzerine antrenmanlarımızı yapıp değerlendireceğiz. Milli araya giriyoruz. Oyuncularımız birkaç gün izinli olacak. Ondan sonra zorlu bir fikstür başlıyor. 1 ayda 9 maç oynayacağız" diye konuştu.