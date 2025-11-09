Trabzonspor yenilmezlik serisini 7’ye yükseltti

Trabzonspor, Alanyaspor karşısında bu sezon Süper Lig'deki en yüksek isabetli pas sayısına ulaştı. Bordo-mavililer mücadeleyi 466 isabetli pasla tamamlarken, bu performans aynı zamanda takımın iç sahadaki en yüksek pas ortalaması olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Trabzonspor, bu karşılaşmada rakibine de bu sezon bir iç saha maçında en fazla şut (25) fırsatı tanıdığı mücadele oldu. Trabzonspor ile Alanyaspor, Süper Lig'de oynanan bu son maçla, Eylül 2021'den bu yana ilk kez bir maçtan beraberlikle ayrıldı (1-1).

TEKKE YÖNETİMİNDE YENİLMEZLİK SERİSİ 7'YE ÇIKTI

Bordo-mavililer, Süper Lig'de Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olduğu maçtan beri yenilmezlik serisini de sürdürmüş oldu. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavili takım bu süreçte Gaziantep FK (1-1), Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (4-3), Zecorner Kayserispor (4-0), Çaykur Rizespor (2-1), Eyüpspor (2-0), Galatasaray (0-0), Corendon Alanyaspor (1-1) mücadeleleriyle galibiyet hasretini 2 maça çıkarmış oldu.

Öte yandan bordo-mavili takım milli ara nedeniyle 4 günlük iznin ardından 13 Kasım Perşembe günü toplanarak deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına start verecek.