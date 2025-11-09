Trendyol 1. Lig: Pendikspor, sahasında rahat kazandı!

1. Lig 13. hafta maçında Pendikspor, Ümraniyespor'u konuk etti. Pendik Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi takım 3-0 kazandı.
Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri; Hakan Yeşil, Hüseyin Maldar ve penaltıdan Jonson Clarke-Harris attı. Bu sonucun ardından Pendikspor 26 puana yükselirken, Ümraniyespor 11 puanda kaldı.
Stat: Pendik
Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Erdem Gökçe, Yiğit Fidan, Soldo, Sequeira, Hakan Yeşil (Dk. 87 Adnan Uğur), Mesut Özdemir, Hamza Akman (Dk. 60 Ahmet Karademir), Wilks (Dk. 87 Hüseyin Maldar), Denic (Dk. 78 Bekir Karadeniz), Clarke-Harris (Dk. 78 Görkem Bitin)
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Yusuf Saitoğlu (Dk. 68 Burak Öksüz), Djokanovic, Glumac, Kosoko (Dk. 77 Bardhi), Atalay Babacan (Dk. 77 Yusuf Deniz Şaş), Hoti (Dk. 68 Serkan Göksu), Emre Kaplan, Talha Bartu Özdemir (Dk. 46 Soukou), Barış Ekincier, Batuhan Çelik
Goller: Dk. 16 Hakan Yeşil, Dk. 67 Clarke-Harris (Penaltıdan), Dk. 90 Hüseyin Maldar (Atko Grup Pendikspor)