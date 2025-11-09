Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trendyol 1. Lig: Pendikspor, sahasında rahat kazandı!
Giriş Tarihi: 9.11.2025 18:19

Trendyol 1. Lig: Pendikspor, sahasında rahat kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Pendikspor, sahasında Ümraniyespor'u 3-0'lık skorla mağlup etti ve puanını 26'ya yükseltti.

AA
Trendyol 1. Lig: Pendikspor, sahasında rahat kazandı!

1. Lig 13. hafta maçında Pendikspor, Ümraniyespor'u konuk etti. Pendik Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi takım 3-0 kazandı.

Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri; Hakan Yeşil, Hüseyin Maldar ve penaltıdan Jonson Clarke-Harris attı. Bu sonucun ardından Pendikspor 26 puana yükselirken, Ümraniyespor 11 puanda kaldı.

Stat: Pendik

Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Erdem Gökçe, Yiğit Fidan, Soldo, Sequeira, Hakan Yeşil (Dk. 87 Adnan Uğur), Mesut Özdemir, Hamza Akman (Dk. 60 Ahmet Karademir), Wilks (Dk. 87 Hüseyin Maldar), Denic (Dk. 78 Bekir Karadeniz), Clarke-Harris (Dk. 78 Görkem Bitin)

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Yusuf Saitoğlu (Dk. 68 Burak Öksüz), Djokanovic, Glumac, Kosoko (Dk. 77 Bardhi), Atalay Babacan (Dk. 77 Yusuf Deniz Şaş), Hoti (Dk. 68 Serkan Göksu), Emre Kaplan, Talha Bartu Özdemir (Dk. 46 Soukou), Barış Ekincier, Batuhan Çelik

Goller: Dk. 16 Hakan Yeşil, Dk. 67 Clarke-Harris (Penaltıdan), Dk. 90 Hüseyin Maldar (Atko Grup Pendikspor)

ARKADAŞINA GÖNDER
Trendyol 1. Lig: Pendikspor, sahasında rahat kazandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz