Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Victor Osimhen 150 milyon
Giriş Tarihi: 9.11.2025

Victor Osimhen 150 milyon

Victor Osimhen 150 milyon
Ajax maçında hat-trick yaparak Şampiyonlar Ligi'ndeki krallık yarışında 6 golle ilk sıraya yükselen Victor Osimhen, sezon başından bu yana sergilediği performansla değerini ikiye katladı. Sarıkırmızılı yönetim, 75 milyon Euro'ya transfer edilen oyuncunun bonservisini 150 milyon Euro olarak belirledi. Öte yandan golcü futbolcunun Nijerya Milli Takımı'ndan eski hocası Gernot Rohr, "Dünyanın en iyi forvetlerinden birinin Avrupa'nın en iyi liglerinden birinde oynamaması şaşırtıcı görülebilir ancak Galatasaray da önemli finansal kaynaklara sahip ve çok iyi ve hırslı kulüp" ifadelerini kullandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Victor Osimhen 150 milyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz