Victor Osimhen 150 milyon

Ajax maçında hat-trick yaparak Şampiyonlar Ligi'ndeki krallık yarışında 6 golle ilk sıraya yükselen Victor Osimhen, sezon başından bu yana sergilediği performansla değerini ikiye katladı. Sarıkırmızılı yönetim, 75 milyon Euro'ya transfer edilen oyuncunun bonservisini 150 milyon Euro olarak belirledi. Öte yandan golcü futbolcunun Nijerya Milli Takımı'ndan eski hocası Gernot Rohr,ancak Galatasaray da önemli finansal kaynaklara sahip ve çok iyi ve hırslı kulüp" ifadelerini kullandı.