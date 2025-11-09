Zeki Çelik attı, Roma kazandı!

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Roma ile Udinese karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Roma 42. dakikada Lorenzo Pellegrini'nin penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip milli oyuncu Zeki Çelik'in 61. dakikada attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
INTER YENİ LİDER
Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmada Lazio'yu ağırlayan Inter, 3. dakikada Lautaro Martinez'le öne geçti. Maçın 62. dakikasında Ange-Yoan Bonny ile farkı ikiye çıkaran ev sahibi ekip, maçı 2-0 kazandı.
Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Inter'de karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Bu sonuçla 24 puana ulaşan Inter, averaj farkıyla Roma'nın önünde ligin yeni lideri oldu.