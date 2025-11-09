Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Zeki Çelik attı, Roma kazandı!
Giriş Tarihi: 10.11.2025 01:35

Zeki Çelik attı, Roma kazandı!

İtalya Serie A'nın 11. hafta maçında Roma, milli futbolcu Zeki Çelik'in gol attığı maçta Udinese'yi 2-0 mağlup etti.

AA
Zeki Çelik attı, Roma kazandı!

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Roma ile Udinese karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Roma 42. dakikada Lorenzo Pellegrini'nin penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip milli oyuncu Zeki Çelik'in 61. dakikada attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

INTER YENİ LİDER

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmada Lazio'yu ağırlayan Inter, 3. dakikada Lautaro Martinez'le öne geçti. Maçın 62. dakikasında Ange-Yoan Bonny ile farkı ikiye çıkaran ev sahibi ekip, maçı 2-0 kazandı.

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Inter'de karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Bu sonuçla 24 puana ulaşan Inter, averaj farkıyla Roma'nın önünde ligin yeni lideri oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Zeki Çelik attı, Roma kazandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz