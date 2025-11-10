A Milli Futbol Takımı’nda Bulgaristan ve İspanya maçı hazırlıkları başladı

Ay-yıldızlılar, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenmanın aerobik koşularla sona erdiği bildirildi.

Bazı milli futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı ifade edildi.

Bahis soruşturması kapsamında tedbirli olarak TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Eren Elmalı, aday kadrodan çıkarıldı. Arda Güler ve Salih Özcan seyahat programları, Oğuz Aydın ise izinli olması sebebiyle idmanda yer almadı.

Milli takım, yarın basına kapalı yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.