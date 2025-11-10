Aslan Körfez’den çıkamadı!

Maçın en kritik anı Osimhen'in skoru 1-1'e getiren golünün iptal olmasıydı. Nijeryalı oyuncunun golü sonrasında VAR'da bulunan Ali Şansalan pozisyonu incelerken orta hakem Çağdaş Altay uzun süre bekledi. VAR monitörüne çağrılan Altay, pozisyonu izledi ve Gabriel Sara'nın ofsaytta bulunduğu gerekçesi ile golü iptal etti.Sarı-kırmızılılar, Kocaeli deplasmanında son 6 maçını da 3 puanla kapatmıştı. Dün alınan yenilgi ile birlikte Aslan'ın serisi de son buldu.7 Kasım 2024'te oynanan Tottenham maçına çift forvet çıkan Galatasaray'da Mauro İcardi'nin çapraz bağları kopmuştu. 9 ayda sakatlığını atlatan Tangocu, dün yeniden Osimhen ile ilk 11'de buluştu. Aslan'ın iki yıldızı gol katkısı veremedi.G.Saray, dün aldığı yenilgiyle bir serisine daha nokta koydu. Aslan, Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara karşı son 10 maçını kazanarak çıktığı Kocaeli deplasmanında bu kez gülemedi ve kulüp tarihinin bu istatistikteki en uzun serisi bitti.Avrupa'da doludizgin giden Galatasaray, ligde son haftalarda tekliyor. Aslan, son 5 karşılaşmasında 2 beraberlik- 1 yenilgi aldı. Beşiktaş ile 1-1, Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Kocaelispor'a da 1-0 mağlup olarak 7 puan yitirdi.Süper Lig'e bu sezon çıkan Kocaelispor, Galatasaray galibiyeti ile birlikte 41 yıllık gidişatı da tersine çevirdi. Körfez ekibi, evinde en son Aralık 1984'te Galatasaray'ı mağlup ederken dün aldığı zaferle taraftarını da 41 yıl sonra sevince boğdu.Kocaelispor, G.Saray'ı son şampiyon ünvanıyla konuk ettiği maçlarda ilk galibiyetini elde etti. Körfez ekibi, düne kadar 8 yenilgi ve 1 beraberlik alırken, 3 puanla tanışmayı sonunda başardı.