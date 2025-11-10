Borevkovic zafere uçurdu

Konferans Ligi'nde fırtına gibi esip, namağlup lider olan Samsunspor, Süper Lig'de de zirveye yürüyor. Sahasında Eyüpspor'u ikinci yarıda attığı golle devirenMaçta devre golsüz geçilirken Samsun ikinci yarıda ataklarını sıklaştırdı. Son 20 dakikada tüm hücum silahlarını sahaya süren teknik direktör Thomas Reis, aradığı golü duran toptan buldu.Milli araya moralli giren Samsun, puanını 23 yaparken 4. sıradaki yerini korudu.Samsunspor, teknik direktör Thomas Reis, yönetiminde tutulmuyor. 27 yıl sonra mücadele ettiği Konferans Ligi'nde Karadeniz ekibini namağlup liderliğe taşıyan Alman çalıştırıcı, tüm kulvarlarda 6 maçta 5. galibiyetini elde etti ve yenilmezliğini de 11'e yüksetti. Reis, Eyüpspor maçının ardından basın toplantısında şöyle konuştu: