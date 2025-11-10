Erzurum, Esenler’i geçemedi

Trendyol 1. Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Erzurumspor FK, evinde Esenler Erokspor'la 1-1 berabere kaldı. Karşılıklı atakların olduğu karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. 68. dakikada Crociata'nın serbest vuruşunda arka direkte yükselen Eren Tozlu, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara göndererek Erzurum'u 1-0 öne geçirdi. Esenler, bu gole 83'de cevap verdi. Recep Niyaz'ın pasıyla topla buluşan Catakovic'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla rakip kaleciyi avladı ve skora denge geldi. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 1-1 sonuçlandı.Adana Demir:.................. 2Keçiörengücü:................. 7Pendikspor:..................... 3Ümraniyespor:................ 0Çoruk FK:........................ 3Iğdır FK:........................... 1