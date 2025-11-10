Federasyonlar ve spor kulüplerinden 10 Kasım mesajları

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 84'üncü ölüm yıldönümü nedeniyle spor camiası; resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden anma mesajları yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve birçok spor kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.

Federasyonlar ve kulüplerin mesajları şu şekilde:

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 87'nci yıl dönümünde saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz."

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU:

"Fikirleri ve inkılaplarıyla daima yol göstericimiz olan, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz."

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU:

"Bize bıraktığın mirasın ışığında ilelebet ilerliyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 87'nci Yıl dönümünde; saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz."

GALATASARAY:

"Bizlere bıraktığı aziz hatırasının yılmaz bekçileri olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü özlem ve minnetle anıyoruz. Aklımızda fikirlerin, kalbimizde sevgin hiç bitmeyecek Atam!"

FENERBAHÇE:

"Emanetin Sözümüzdür; Kalbimizde Cumhuriyet, Yolumuzda Sen Varsın."

BEŞİKTAŞ:

"Senin attığın adımların izinden, emanet bıraktığın Cumhuriyet yolunda sonsuza kadar yürümeye devam edeceğiz. Gözümüz emanetinde... Daima yanı başındayız. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz."

TRABZONSPOR:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz."

ANADOLU EFES:

"Yolumuzu aydınlatan fikirlerin bize rehberlik etmeye devam ediyor. Bize bıraktığın mirası, aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Sonsuza dek kalbimizdesin."

ECZACIBAŞI SPOR KULÜBÜ:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, özgürlüğümüzün mimarı Büyük Lider Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 87. yılında özlem, saygı ve minnetle anıyoruz. İlkelerinle, hayallerinle, gösterdiğin yolda ilerlemeye devam edeceğiz."

VAKIFBANK SPOR KULÜBÜ:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz özlem, saygı ve minnetle anıyoruz."