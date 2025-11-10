Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray, Lucas Torreira'nın sakatlık durumuna ilişkin açıklama yaptı!
Giriş Tarihi: 10.11.2025 15:29

Galatasaray, Kocaelispor maçında sakatlık geçiren Uruguaylı yıldız Lucas Torreira'nın sağlık durumu hakkında açıklama yayınladı.

DHA
Galatasaray, Lucas Torreira’nın sakatlık durumuna ilişkin açıklama yaptı!

Galatasaray, Kocaelispor maçında yorgunluğu nedeniyle oyundan çıkmak isteyen Lucas Torreira'nın sağlık durumuna ilişkin bir bilgilendirme yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp doktorları, yıldız orta saha oyuncusunun herhangi bir sakatlığının bulunmadığını açıkladı.

Yapılan duyuruda, "Kocaelispor maçında yorgunluğu nedeniyle oyundan çıkmak isteyen futbolcumuz Lucas Torreira'nın herhangi bir sakatlığı bulunmamaktadır, 4 günlük iznin ardından çalışmalarını takımla birlikte sürdürecektir, bilginize" ifadelerine yer verildi.

