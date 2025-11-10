Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kayserispor'da German Onugkha gollerine devam ediyor
Giriş Tarihi: 10.11.2025 15:30

Kayserispor'un Rus oyuncusu German Onugkha; gollerine devam ediyor.

İHA
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı.

90 dakika sonunda sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrılan sarı kırmızılılar haftayı puansız kapattı. İstanbul ekibi Fenerbahçe maçında sahaya 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan German Onugkha karşılaşmada 2 gol kaydetti.

Onugkha; Fenerbahçe karşısında 53 ve 74. dakikalarda attığı goller ile sevinç yaşadı. Samsunspor; Fatih Karagümrük (2) ve Fenerbahçe (2) maçlarında gol atan Onugkha takımın en golcü oyuncusu oldu.

Tecrübeli golcü oyuncu son 4 maçta attığı goller ile ligdeki gol sayısını 5'e çıkarttı.

