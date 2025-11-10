Oyuncularımız önemsemedi

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor'un gösterdiği isteği oyuncularında göremediğini söyledi ve şöyle devam etti: "Son iki maçtaki en büyük sıkıntılarımızdan biri hücumdaki üretkenliğimiz. Bugün de baktığımızda çok net pozisyonlar aslında bizim kalitemizdeki oyuncu grubuna göre üretmemiz gerekirdi. İlk yarı özellikle top kayıpları, yanlış tercihler... Oyunu okuyamadık. Oyuncularıma söylemeye çalıştık ama bazen futbolcuların da bu sorumluluğu alıp rakibin ne yaptığını net şekilde görmemiz gerekirdi. Bazen oyuncularımız önemsemiyor. Bunu da açık bir şekilde söyleyeyim ama bu tabii teknik heyetin sorunu. Teknik heyetin oyuncularını en iyi şekilde maça hazırlaması gerekiyor. Dönüyor dolaşıyor bu iş benim sorumluluğumda. Dün idmanda çalıştıklarımız net şekilde çıktı. Daha iyi olmamız gerekiyor. Hücumda daha iyi olmalıyız."Okan Buruk yönetimdeki Galatasaray, son 4 sezonda 8. mağlubiyetini alırken bu yenilgiler 7 farklı takımdan geldi. Buruk, ilk sezonunda Giresun, Konya, Kayseri ve Beşiktaş'a kaybederken bir sonraki dönem ise Hatay ve Fenerbahçe mağlubiyeti gördü. Geçel yıl da sadece Beşiktaş'a yenilen Okan Buruk'un bu sezon ilk mağlubiyeti Kocaelispor'a karşı oldu.