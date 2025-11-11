Brezilyalı Oscar hastaneye kaldırıldı!

Brezilya ekibi Sao Paulo'da forma giyen 34 yaşındaki Oscar antrenman esnasında kalp ritmindeki bozukluk sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "2026 ön sezonu hazırlıkları kapsamında, bu salı sabahı SuperCT'de yapılan muayeneler sırasında, futbolcu Oscar kardiyolojik değişikliklerle seyreden bir rahatsızlık geçirdi. Kulüp çalışanları ve olay yerinde bulunan sağlık ekibi tarafından derhal müdahale edildi.

Ardından oyuncu hastaneye sevk edildi. Şu anda klinik olarak stabil durumda ve tanısal açıklık sağlamak amacıyla ek tetkiklerin yapılabilmesi için gözlem altında tutuluyor. Alışılmış prosedür gereği ve oyuncunun mahremiyetine saygı gösterilerek, tıbbi ekip tarafından güncelleme yapıldığında, Oscar ile ortak karara varılarak yeni bilgiler kamuoyuyla paylaşılacaktır." denildi.

Ocak 2025'te altyapısından yetiştiği Sao Paulo kulübüne transfer olan Oscar, sakatlıklardan dolayı bu sezon yalnızca 21 maça çıkarken 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.