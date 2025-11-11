Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çalıştı denedi başardı
Giriş Tarihi: 11.11.2025

Tedesco, Fenerbahçe’ye verdiği emeğin karşılığını almaya başladı. Kayserispor karşılaşmasında frikik organizasyonuyla atılan gol ile kaleci Ederson’un başlattığı atakla 13 saniyede rakip ağlarla buluşan top, bu çalışmaların meyvesiydi

Samet YÜKSEL
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco az zamanda büyük işler başardı. Ayağının tozuyla ilk sınavını 14 Eylül'de Trabzonspor karşısında veren İtalyan hoca, o günden bu yana 13 karşılaşmada görev aldı ve sadece Dinamo Zagreb'e (3-1) yenildi. 4 karşılaşma berabere biterken, 8 galibiyet aldı. Her şeyden önemlisi Fenerbahçe'nin performansı, futbol otoritelerinden her gün olumlu not almaya başladı. Tedesco, çalışmalarının karşılığını görmeye başlarken Kayseri maçında atılan iki gol adeta bunun meyvesi gibiydi.

DERSİMİZ: KONTRATAKTA İLK PASIN ÖNEMİ!
38'de kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca, Kerem ve Asensio birlikte geldi. Üçlü bir şeyler konuştu. Paslaşılarak kullanılan vuruşta top Asensio ile buluşturuldu ve gol geldi. İkinci gol ise adeta derslik bir ataktı. Kaleci Ederson'un oyun kurarak başlattığı pozisyon, sadece 13.48 saniye içinde Nene'nin ağları sarsmasıyla sonuçlandı. Brezilyalı kalecinin akıllıca başlattığı hücumda, takımın organize geçiş oyunu dikkat çekti. Tedesco'nun Samandıra'da özellikle bu tip hızlı hücumları sık sık çalıştırdığı, oyuncularına da "kontratakta ilk pasın önemi" üzerinde durduğu öğrenildi.

