Çalıştı denedi başardı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco az zamanda büyük işler başardı.İtalyan hoca, o günden bu yanaHer şeyden önemlisi Fenerbahçe'nin performansı, futbol otoritelerinden her gün olumlu not almaya başladı. Tedesco, çalışmalarının karşılığını görmeye başlarken Kayseri maçında atılan iki gol adeta bunun meyvesi gibiydi.Üçlü bir şeyler konuştu. Paslaşılarakkullanılan vuruşta topAsensio ile buluşturuldu ve golgeldi. İkinci gol ise adeta derslikbir ataktı.Brezilyalı kalecininakıllıca başlattığı hücumda,takımın organize geçiş oyunudikkat çekti.