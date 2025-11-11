Çalıştı denedi başardı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco az zamanda büyük işler başardı. Ayağının tozuyla ilk sınavını 14 Eylül'de Trabzonspor karşısında veren
İtalyan hoca, o günden bu yana 13 karşılaşmada görev aldı ve sadece Dinamo Zagreb'e (3-1) yenildi. 4 karşılaşma berabere biterken, 8 galibiyet aldı.
Her şeyden önemlisi Fenerbahçe'nin performansı, futbol otoritelerinden her gün olumlu not almaya başladı. Tedesco, çalışmalarının karşılığını görmeye başlarken Kayseri maçında atılan iki gol adeta bunun meyvesi gibiydi.
DERSİMİZ: KONTRATAKTA İLK PASIN ÖNEMİ!
38'de kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca, Kerem ve Asensio birlikte geldi.
Üçlü bir şeyler konuştu. Paslaşılarak
kullanılan vuruşta top
Asensio ile buluşturuldu ve gol
geldi. İkinci gol ise adeta derslik
bir ataktı. Kaleci Ederson'un oyun kurarak başlattığı pozisyon, sadece 13.48 saniye içinde Nene'nin ağları sarsmasıyla sonuçlandı.
Brezilyalı kalecinin
akıllıca başlattığı hücumda,
takımın organize geçiş oyunu
dikkat çekti. Tedesco'nun Samandıra'da özellikle bu tip hızlı hücumları sık sık çalıştırdığı, oyuncularına da "kontratakta ilk pasın önemi" üzerinde durduğu öğrenildi.