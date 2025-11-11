Eyüpspor başkanı tutuklandı

Kapsamında yürütülen Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, "müsabaka sonucunu etkileme" suçlamasıyla tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Başsavcılık koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından yakalanan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadelerinden sonra tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 19 şüphelinin işlemleri dün tamamlandı. Ehakkında tutuklama kararı verildi. Hakimlik, şüpheliler Cihad Buyurgan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş ve Yasin Şen'in de arasında olduğu 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Bu arada tutuklanan şahıslar hakkında 2021-2025 yılları arasında maçlarda yaklaşık 35 milyon TL'lik bahis işlemi yapıldığı iddia edildi.şüphelinin yöneticiliğini yaptığı futbol kulübünde müsabaka sonucunu etkilemek adınaaçık kaynak araştırma raporundan anlaşıldığı, şüphelinin yakalanma anındada göz önüne alındığında, müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğunun değerlendirildiği ifade edildi.