Fedakârlığın adı Paulista

Fenerbahçe derbisinin ardındanailevi nedenlerleBrezilya'ya gitmekzorunda kalanPaulista, hem annesininrahatsızlığı hemde çocuğunun gözündengeçirdiği operasyondandolayı yorucu günleryaşadı.Zorlu maça11'de başlayan tecrübeli stoper, Tiago Djaloile birlikte başarılı bir performans ortayakoydu. Paulista'nın herhangi bir sakatlık ya daceza problemi yaşamaması halinde stoper ikilisindenbiri olmaya devam etmesi bekleniyor.