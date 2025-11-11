Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fedakârlığın adı Paulista
Giriş Tarihi: 11.11.2025

Fenerbahçe derbisinin ardından ailevi nedenlerle Brezilya'ya gitmek zorunda kalan Paulista, hem annesinin rahatsızlığı hem de çocuğunun gözünden geçirdiği operasyondan dolayı yorucu günler yaşadı. Ancak perşembe akşamı İstanbul'a dönen Paulista, cuma günü yapılan son idmana çıkarken Antalya kafilesinde de yerini aldı. Zorlu maça 11'de başlayan tecrübeli stoper, Tiago Djalo ile birlikte başarılı bir performans ortaya koydu. Paulista'nın herhangi bir sakatlık ya da ceza problemi yaşamaması halinde stoper ikilisinden biri olmaya devam etmesi bekleniyor.
