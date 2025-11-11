Fedakârlığın adı Paulista

Fenerbahçe derbisinin ardından
ailevi nedenlerle
Brezilya'ya gitmek
zorunda kalan
Paulista, hem annesinin
rahatsızlığı hem
de çocuğunun gözünden
geçirdiği operasyondan
dolayı yorucu günler
yaşadı. Ancak perşembe akşamı İstanbul'a dönen Paulista, cuma günü yapılan son idmana çıkarken Antalya kafilesinde de yerini aldı.
Zorlu maça
11'de başlayan tecrübeli stoper, Tiago Djalo
ile birlikte başarılı bir performans ortaya
koydu. Paulista'nın herhangi bir sakatlık ya da
ceza problemi yaşamaması halinde stoper ikilisinden
biri olmaya devam etmesi bekleniyor.