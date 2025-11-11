Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'dan Ademola Lookman iddialarına yanıt!
Giriş Tarihi: 11.11.2025 14:58 Son Güncelleme: 11.11.2025 14:59

Galatasaray'dan Ademola Lookman iddialarına yanıt!

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi’nde Ademola Lookman iddialarını cevap verdi.

Galatasaray’dan Ademola Lookman iddialarına yanıt!

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan ona gelen ''Osimhen'in bir arkadaşı var; Ademola Lookman. O geliyor mu ?'' sorusunu yanıtladı.

"TAKIMIMIZIN İHTİYACI OLDUĞU ŞEKİLDE..."

Yazgan, "Osimhen'in bir arkadaşı var Lookman. Devre arasında geliyor mu?" sorusunun ardından, "Sevgili başkanım, en son benzer bir oamda Osimhen'i sordular. Siz (Dursun Özbek) o zaman çok kıvrak bir cevap verdiniz ama ben unuttum. Nasıl cevap vereyim? (Gülerek) Harika bir kadromuz var. Üstüne koya koya geliyoruz. Hocamızın istekleri, takımımızın ihtiyacı olduğu şekilde üzerine koymaya devam edeceğiz." dedi.

Yazgan, yeni sezonda da çifte kupayı hedeflediklerini söyledi. Eray Yazgan, "Geçen sene 25. şampiyonluğumuzu kazandık. Bu sene 26'yı hedefliyoruz. 19. kez Türkiye Kupası'nı aldık ve 20. kupayı almak istiyoruz bu sene." diye konuştu
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'dan Ademola Lookman iddialarına yanıt!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz