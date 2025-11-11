Galatasaray’dan Ademola Lookman iddialarına yanıt!

"TAKIMIMIZIN İHTİYACI OLDUĞU ŞEKİLDE..."

Yazgan, "Osimhen'in bir arkadaşı var Lookman. Devre arasında geliyor mu?" sorusunun ardından, "Sevgili başkanım, en son benzer bir oamda Osimhen'i sordular. Siz (Dursun Özbek) o zaman çok kıvrak bir cevap verdiniz ama ben unuttum. Nasıl cevap vereyim? (Gülerek) Harika bir kadromuz var. Üstüne koya koya geliyoruz. Hocamızın istekleri, takımımızın ihtiyacı olduğu şekilde üzerine koymaya devam edeceğiz." dedi.

Yazgan, yeni sezonda da çifte kupayı hedeflediklerini söyledi. Eray Yazgan, "Geçen sene 25. şampiyonluğumuzu kazandık. Bu sene 26'yı hedefliyoruz. 19. kez Türkiye Kupası'nı aldık ve 20. kupayı almak istiyoruz bu sene." diye konuştu