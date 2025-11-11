Hakan Safi, Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu transferinin detaylarını anlattı!

"YAŞAM STİLİMİZ BENZİYOR"

Kerem Aktürkoğlu transferinin perde arkasını anlatan Hakan Safi: ''Kerem'in yaşam stili benimkine çok benziyor. Beni etkileyen şeylerden biri de buydu. Kendisini bizzat transfer etmek istedim. Anadolu'nun bağrından kopmuş, bir çok güçlükle mücadele etmiş bir genç olarak önüne çıkan fırsatlarını değerlendiren Kerem, bu süreçte de yeteneğini göstererek bir çok başarıya imza atmış bir futbolcu. Ben de kendimi öyle görüyorum. Milli takımda ve Fenerbahçe'de bir çok başarıya imza atacağından eminim ve bunun için heyecanlanıyorum.'' diye konuştu.