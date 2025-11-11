Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hakan Safi, Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferinin detaylarını anlattı!
Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe eski yönetim kurulu üyesi Hakan Safi, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi’nde Fenerbahçe ve Kerem Aktürkoğlu transfer süreci ile konuştu.

Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Safi, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Safi, sezon başında Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transfer sürecine ilişkin konuştu.

"YAŞAM STİLİMİZ BENZİYOR"

Kerem Aktürkoğlu transferinin perde arkasını anlatan Hakan Safi: ''Kerem'in yaşam stili benimkine çok benziyor. Beni etkileyen şeylerden biri de buydu. Kendisini bizzat transfer etmek istedim. Anadolu'nun bağrından kopmuş, bir çok güçlükle mücadele etmiş bir genç olarak önüne çıkan fırsatlarını değerlendiren Kerem, bu süreçte de yeteneğini göstererek bir çok başarıya imza atmış bir futbolcu. Ben de kendimi öyle görüyorum. Milli takımda ve Fenerbahçe'de bir çok başarıya imza atacağından eminim ve bunun için heyecanlanıyorum.'' diye konuştu.

