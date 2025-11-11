Kiralık Kartallar uçurdu!

Son 4 senedir birkaç isim dışında kiraladığı futbolculardan beklediği performansı alamayan Beşiktaş, şanssızlığını sonunda kırdı. Hücumda iyi bir görüntü sergileyen siyah-beyazlılarda bu sezon ödünç alınan yıldızlar sahaya kalite koyarken takımı da sırtında taşıdı. Ligin en skorer ikinci takımı olan Kartal, fileleri 21 kez havalandırırken kiralık oyuncular, 18 gollük (12 gol-6 asist) katkısıyla göz doldurdu. Gollerin yüzde 85'inde bu futbolcuların imzası var.
JURASEK SIFIR ÇEKTİ, ORKUN 2 ASİST YAPTI
Roma'dan kiralanıp sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek Tammy Abraham, 5 gol-1 asistle öne çıktı. Fenerbahçe'de unutulan Cengiz Ünder, fileleri 3 kez bulurken 1 de gol pasıyla kendine geldi.
Atalanta'dan kadroya katılan El Bilal Toure, 2 gol-2 asistle pişman etmedi. Nottingham'dan gelen Jota Silva, fileleri 2 kez sarstı. Benfica'dan gelecek dönem bonservisi zorunlu alınacak Orkun Kökçü, gol atamasa da 2 asist yaptı. Sadece David Jurasek'ten katkı alınamadı.