Kiralık Kartallar uçurdu!

Son 4 senedir birkaç isim dışında kiraladığı futbolculardan beklediği performansı alamayan Beşiktaş, şanssızlığını sonunda kırdı. Hücumda iyi bir görüntü sergileyen siyah-beyazlılarda bu sezon ödünç alınan yıldızlar sahaya kalite koyarken takımı da sırtında taşıdı.Roma'dan kiralanıp sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek Tammy Abraham, 5 gol-1 asistle öne çıktı.Atalanta'dan kadroya katılan El Bilal Toure, 2 gol-2 asistle pişman etmedi. Nottingham'dan gelen Jota Silva, fileleri 2 kez sarstı.