Kiralıklar Beşiktaş’ı ayakta tutuyor!

Giriş Tarihi: 11.11.2025 09:30

Beşiktaş’ın ligde attığı 21 golün büyük çoğunluğunda kiralık oyuncuların imzası bulunuyor. 12 gol, 6 asistlik katkıyla Beşiktaş’ı sırtlayan kiralık oyuncuların performansı göz doldurmaya devam ediyor.

UĞUR ÇEM Futbol
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kiralık olarak kattığı oyunculardan aldığı katkı yüzleri güldürüyor.

KİRALIKLARDAN VERİM ALINIYOR

Roma'dan sezon başında zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralanan Tammy Abraham 5 gol 1 asistlik performansla takımına katkıda bulundu.

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Cengiz Ünder ise Beşiktaş'ta kendini buldu. 8 maçta 3 gol 1 asist yapan Cengiz, gösterdiği performansla dikkat çekti. El-Bilal ve Jota ise attıkları 2'şer golle katkıda bulunurken, Orkun Kökçü ise 2 asist yaptı ve henüz gol sevinci yaşamadı.

