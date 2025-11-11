Kiralıklar Beşiktaş’ı ayakta tutuyor!

KİRALIKLARDAN VERİM ALINIYOR

Roma'dan sezon başında zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralanan Tammy Abraham 5 gol 1 asistlik performansla takımına katkıda bulundu.

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Cengiz Ünder ise Beşiktaş'ta kendini buldu. 8 maçta 3 gol 1 asist yapan Cengiz, gösterdiği performansla dikkat çekti. El-Bilal ve Jota ise attıkları 2'şer golle katkıda bulunurken, Orkun Kökçü ise 2 asist yaptı ve henüz gol sevinci yaşamadı.