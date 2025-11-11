Osimhen’e niyet Singo’ya kısmet

Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 maç kazanan Galatasaray'a galibiyetleri Victor Osimhen getirdi. Liverpool ve Bodo/Glimt'in ardından Ajax'ı da boş geçmeyen Osimhen, 6 golle krallıkta ilk sırada.Başta Liverpool olmak üzere Manchester United ve Arsenal kulüpleri, Singo'yu izleme kararı verdi. Fildişili savunmacı, Avrupa'daki US Gilloise ve Monaco maçlarında scoutlar tarafından mercek altına alınacak.Nijerya Milli Takımı'na her gittiğinde sorunla karşılaşan Victor Osimhen için bu kez de konaklama dert oldu. Gabon ile playoff maçı oynayacak olan Nijerya'nın, Fas'ta yaptığı kamp için ayarlanan oteli Fulham'dan Alex Iwobi paylaştı. Şartların olumsuzluğu dikkat çekerken G.Saray cephesini ise yine sakatlık endişesi kapladı.