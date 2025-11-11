Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Osimhen’e niyet Singo’ya kısmet
Herkesin gözü Kral’a çevrilirken Avrupalı scoutların rotasına Singo girdi. Nijeryalı forvet için yapılan yakın takipler sırasında Fildişili stopere de ilgi büyüdü. Liverpool, Manchester United ve Arsenal, Wilfried Singo’yu Devler Ligi’nde değerlendirip devre arasında kapıyı çalacak

Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 maç kazanan Galatasaray'a galibiyetleri Victor Osimhen getirdi. Liverpool ve Bodo/Glimt'in ardından Ajax'ı da boş geçmeyen Osimhen, 6 golle krallıkta ilk sırada. Nijeryalı forveti takip eden Avrupalı scoutlar, sarı-kırmızılı takımın bir başka yıldızını daha listelerine aldı: Wilfried Singo. Singo'nun Ajax maçındaki performansı, Premier Lig kulüplerini çok etkiledi. Başta Liverpool olmak üzere Manchester United ve Arsenal kulüpleri, Singo'yu izleme kararı verdi. Fildişili savunmacı, Avrupa'daki US Gilloise ve Monaco maçlarında scoutlar tarafından mercek altına alınacak. Galatasaray, 30.7 milyon Euro bonservis ödediği Singo'nun serbest kalma bedelini 60 milyon Euro olarak belirledi. Sağ bek ve stoper oynayabilen 24 yaşındaki savunmacıya ara transfer döneminde teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

YİNE NİJERYA YİNE KORKU
Nijerya Milli Takımı'na her gittiğinde sorunla karşılaşan Victor Osimhen için bu kez de konaklama dert oldu. Gabon ile playoff maçı oynayacak olan Nijerya'nın, Fas'ta yaptığı kamp için ayarlanan oteli Fulham'dan Alex Iwobi paylaştı. Şartların olumsuzluğu dikkat çekerken G.Saray cephesini ise yine sakatlık endişesi kapladı.

