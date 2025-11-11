Oyuncak silahla beIN SPORTS’a saldırı

Dün beIN SPORTS'un Maslak'taki ofisine bir saldırı gerçekleştirildi. Şüpheli kişi sabah saatlerinde Ayazağa'daki binaya elinde silahla girdi ve spiker Güntekin Onay ile konuşmak istediğini söyledi.Şüphelinin silahının oyuncak olduğu ortaya çıktı. Spiker Onay'ın, binaya sipariş ettiği yemeği içeri almayan kadın güvenlik görevlisi ile tartıştığı, görevlinin de bunu eşine anlatmasının ardından K.S'nin binayı bastığı öğrenildi.