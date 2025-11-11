Oyuncak silahla beIN SPORTS’a saldırı

Dün beIN SPORTS'un Maslak'taki ofisine bir saldırı gerçekleştirildi. Şüpheli kişi sabah saatlerinde Ayazağa'daki binaya elinde silahla girdi ve spiker Güntekin Onay ile konuşmak istediğini söyledi. Sarıyer İlçe Emniyeti'ne bağlı polisler olay yerine gitti ve müzakere sonrasında 42 yaşındaki K.S silahını bırakıp teslim oldu.
Şüphelinin silahının oyuncak olduğu ortaya çıktı. Spiker Onay'ın, binaya sipariş ettiği yemeği içeri almayan kadın güvenlik görevlisi ile tartıştığı, görevlinin de bunu eşine anlatmasının ardından K.S'nin binayı bastığı öğrenildi.