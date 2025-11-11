Samsunspor’dan Celil Yüksel açıklaması

Bahis soruşturması kapsamında tedbirli olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Samsunspor'un tecrübeli oyuncusu Celil Yüksel, kariyeri boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun şekilde hareket ettiğini belirtti.

Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Celil Yüksel'in, devam eden bahis soruşturması kapsamında TFF tarafından PFDK'ya sevk edildiğini teyit etmektedir. Adalet, dürüstlük ve fair-play ilkeleri doğrultusunda hareket eden bir kulüp olarak, süreci yakından takip ettiğimizi kamuoyuna bildiririz. Futbolun değerlerini koruma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyor, gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi.