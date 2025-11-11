Trabzonspor’un kilit ismi: Paul Onuachu

PARLAMAYA DEVAM EDİYOR

Onuachu, bu sezon çıktığı 12 maçta; 1034 dakika sahada kalarak rakip fileleri 8 kez havalandırdı. 129 dakika başına 1 gollük katkı yapan 2.01'lik dev forvet, Trabzonspor'un gol yollarındaki en etkili ismi oldu. Trabzonspor'a ilk geldiği 2023-2024 sezonunda da takımının en golcü oyuncusu olmayı başaran Nijeryalı yıldızın gol katkısı olmasaydı; Trabzonspor, 25 puan yerine 15 puanla 8. sırada bulunacaktı.