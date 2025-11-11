Trabzonspor’un kilit ismi: Paul Onuachu

Trabzonspor'un topladığı 25 puanda önemli etkisi bulunan Paul Onuachu, takımının bu sezon attığı 18 golün, 8'i kendi ayağından geldi. Nijeryalı santrafor, takımının gol yükünü çekmenin yanı sıra Trabzonspor'un genç kadrosunda tecrübesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
PARLAMAYA DEVAM EDİYOR
Onuachu, bu sezon çıktığı 12 maçta; 1034 dakika sahada kalarak rakip fileleri 8 kez havalandırdı. 129 dakika başına 1 gollük katkı yapan 2.01'lik dev forvet, Trabzonspor'un gol yollarındaki en etkili ismi oldu. Trabzonspor'a ilk geldiği 2023-2024 sezonunda da takımının en golcü oyuncusu olmayı başaran Nijeryalı yıldızın gol katkısı olmasaydı; Trabzonspor, 25 puan yerine 15 puanla 8. sırada bulunacaktı.