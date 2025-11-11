Türk futbolunda ikinci deprem

Türk futbolu bahis skandalında hakemlerden sonra futbolcuların isimlerinin açıklanması ile birlikte büyük bir sarsıntı geçirdi. Geçtiğimiz günlerde başlayan ve 152 hakemin PFDK'ya sevk edilmesi, ardından da tutuklamalarla devam eden süreçte dün futbolcular için PFDK sevkleri açıklandı. TFF'nin yaptığı duyuruda, "Profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcununifadeleri kullanıldı. Bu sevklerle birlikte toplam 1024 oyuncunun eksilmesi sonrasında liglerin gidişatı ile ilgili şu kararlar da açıklandı:"1024 futbolcunun tedbirli PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile ivedilikle görüşmelere başlanılmıştır.""TFF Yönetim Kurulu'nun 10.11.2025 tarihli kararı ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verilmiştir."Sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen"Resmi kurumlarla yazışmalar devam etmekte olup gelecek cevaplara göre soruşturma genişletilecektir." Sevk edilen isimler 48 saat içerisinde savunma verecek.2019-20'de Silivrispor'dan Kasımpaşa'ya transfer olan Eren Elmalı, 2022-23'te Trabzonspor, 2024-25'te de G.Saray forması giymeye başladı.Beşiktaş altyapısında yetişti. A takımda 124 maçta siyah-beyazlıların kalesini korudu. 154 gol yerken 40 müsabakada kalesini gole kapattı.Beşiktaş altyapısından yetişen Necip, 466 müsabakaya çıkarken 6 gol attı.2020-21'de Antalya'dan F.Bahçe'ye imza attı. 2023- 24'te Karagümrük, 2024- 25'te Göztepe'ye transfer oldu. Şu an Gaziantep FK'da forma giyiyor. Antalya'da 81, F.Bahçe'de 50, Karagümrük'te 29 kez sahaya çıktı...Necip Uysal ile Ersin Destanoğlu, sosyal medya hesaplarından bahis oynamadıklarını duyurdu. Beşiktaş kulübü de "İki futbolcumuzun da masum olduklarına inancımız tamdır. Futbolcularımız yarın sabah (bugün) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek hukuki itirazlarını yapacaktır" açıklamasını yaptı.TFF'NIN başlattığı bahis operasyonunda ilk dalga hakemleri vururken, ikincisi dün futbolcular için gerçekleşti. İncelemelerin devam ettiği öğrenilirken soruşturma kapsamının genişlediği bildirildi.Bahis oynadığı tespit edilen isimlerin, hakemler ve futbolcularda olduğu gibi aynı şekilde TFF'nin sitesinden açıklanacağı, 57. maddeden tedbirli olarak sevk edileceği kaydedildi.Futbolcular, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Yani bu oyuncular, PFDK kararları açıklanana kadar hiçbir müsabakada forma giyemeyecek. 57. maddenin içeriği şu şekilde: "Bu talimat kapsamındaki kişilerin, futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır. Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır."PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcu içerisinde tek yabancı isim Alassane Ndao… Şu anda Konyaspor forması giyen 28 yaşındaki Senegalli sağ kanat oyuncusu, ülkemize 2019-20'de Karagümrük'e transfer olarak gelmişti. Daha sonra Türkiye'de Antalyaspor ve İstanbulspor'da da top koşturdu.Sarı-kırmızılılar, bahis soruşturmasında adı geçen oyuncuları Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için açıklama yaptı. G.Saray, "İki futbolcumuzun PFDK'ya sevk edildiği açıklanmıştır. Bu hassas süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Temennimiz tüm bu sürecin futbolcularımızın kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden, en doğru ve hakkaniyetli şekilde sonuca ulaşmasıdır'' ifadelerini kullandı.Ersin Destanoğlu, Necip Uysal,İzzet Çelik, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt,Efe Doğan, Furkan Orak,Metehan Baltacı, Eren Elmalı,Muhammet Taha Güneş, Nazım Sangare,İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız,Kerem Kayaarası,Mükremin Arda Türköz,Ege Albayrak, Ali Emre Yanar,Furkan Bekleviç, Kerem Yusuf Sirkeci,Celil Yüksel,Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu,Adil Demirbağ, Alassane Ndao,Berkan Aslan, Abdulsamet BurakAli Fidan, Yücel Gürol, Barış Timur,Hasan Aksu, Alperen Selvi, Amed; Oktay Aydin, Uğur Adem Gezer, Arda Kemal Gülmez, Bartu Kaya, Alberk Koç,Hasan Hüseyin Akınay, Atakan Cangöz, Üzeyir Ergün, Eren Karadağ, Kadir Seven, Arda Hilmi Şengül,Cengiz Demir, Selimcan Temel,Emircan Çiçek, Yusuf Erata, Batuhan İşen, Hakan Yeşil,Tolga Kalender,Ensar Bilir, Temel Çakmak, Mustafa Alptekin Çaylı, İsmail Kalburcu, Abdulsamet Kırım, Orkun Özdemir, Abdurrahman Üresin,Emirhan Balarısı, Emre Kaplan, Yusuf Saitoğlu,Alper Burak Duman, Berkan Mahmut Keskin,Murat Cem Akpınar, Cengizhan Bayrak, Mert Önal, Muhammed Furkan Özhan, İlkan Sever, Hüsamettin Yener,Osman Ertuğrul Çetin, Yunus Emre Gedik, Enes İşik, Muhammed Arda Kahveci, Muhammed Birkan Tetik,Faruk Can Genç, Mustafa Taşdemir,Abdullah Dıjlan Aydın, Kerem Kabadayı, Yusuf Ali Özer, Enver Azmi Sarıalioğlu, Fatih Tultak, Ali Şahin Yılmaz,Bartu Göçmen, Fırat İnal, Samet Karabatak, Kadir Kaan Yurdakul,Mehmet Albayrak, Ahmet Abdullah Çakmak, Mert Çelik, Çağlayan Menderes, Ali Şaşal Vural,Abdurrahman Bayram, Ömer Beriş, Yunus Emre Tekoğul, Arda Türken,Burak Asan, Erhan Çelenk, Selim Dilli, Mesut Can Tunalı, BAli Aytemur, Berşan Yavuzay, Sarıyerspor; Engin Kadir Gıcır, Ahmet Emin Keskin, Edis Köksaldı, Muhammet Ali ÖzbaskıcıBahis oynadıkları gerekçesiyle en çok futbolcusu sevk edilen kulüpler şu şekilde: Diyarbekirspor (18), Ağrıspor (17), Erbaasspor (17), Yalova FK (16), Bingölspor (15), Mazıdağı Fosfat Spor (15), Yozgat Belediyesi Bozokspor (14), Artvin Hopaspor (13), Beykozspor (13), Kırşehir FK (13), Etimesgut (13), Silivrispor (13).