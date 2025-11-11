Turkuvaz’da büyük buluşma

Artık geleneksel hale gelenbugün yine spora yön veren, başarılarıyla öne çıkan, fikirleriyle Türk sporunun gelişimine katkı veren isimleri bir araya getirecek.zirveye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda önemli isim ve konuk katılacak. Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague zaferi, Trabzonspor U19 Takımı'nın yükselişi, Manş'tan okyanuslara sınırları aşan Ultra Maraton Yüzücüsü Bengisu Avcı'nın başarısı olayın kahramanları tarafından anlatılacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli sporcular da Bulgaristan ve İspanya maçları öncesi Spor Zirvesi'nde yer alacak.Turkuvaz Medya Spor Zirvesi ve FotoMaç Ödül Töreni, A Spor'un yanı sıra FotoMaçTV ve SabahTV'den takip edilebilecek.