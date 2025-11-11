UEFA’ya şikâyet etti

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen karşılaşmasını yöneten Hollandalı hakem Allard Lindhout'un yönetimi ve kararlarıyla ilgili olarak UEFA'ya resmi başvuruda bulunduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Başvurumuzda, hakemin maç boyunca gösterdiği yönetim tarzı ve hatalı kararlarının maçın sonucuna doğrudan etkisine ilişkin olarak, UEFA'nın söz konusu olayları gereken ciddiyet ve ivedilikle incelemesi talep edilmiştir. Süreç UEFA nezdinde resmî olarak başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır" dendi. Lindhout son dakikada VAR çağrısına rağmen Fenerbahçe'nin penaltısını vermemiş, ilk faulü Jhon Duran'ın yaptığına kanaat getirmişti.