Ya Onuachu olmasaydı!

Paul Onuachu, bu sezon Trabzonspor'da farkını ortaya koydu. Son iki maçta 4 puan kaybedilmesine rağmen 25 puanla 3. sırada yer alan
bordo-mavili takımın zirve yarışı vermesinde Nijeryalı santrforunun büyük payı var. Ligde şimdiye kadar 12 ekibi 8 defa avlayan 2.01'lik dev futbolcu, golleriyle takımına tek başına 10 puan kazandırırken krallıkta da Başakşehirli oyuncu Shomurodov'la zirveyi paylaşıyor.
2 KEZ AYIN GOLÜ ÖDÜLÜNÜ ALDI
Onuachu'nın katkısı olmasaydı 25 yerine 15 puanla ve averajla Alanyaspor ile beraber 8'inci basamakta yer alacak Fırtına, 31 yaşındaki santrforun sayesinde zirveye oynuyor. Dev forvetin bu sezon Samsunspor'a attığı kafa golü Ağustos'un, Karagümrük'ü üzdüğü maçtaki röveşatası da Eylül ayının en iyisi ödülüne layık görüldü.