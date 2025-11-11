Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ya Onuachu olmasaydı!
Giriş Tarihi: 11.11.2025

Ya Onuachu olmasaydı!

Trabzonspor’un Nijeryalı yıldızı, taraftarın gönlünü fethederken takımı da sırtlıyor. Ligde bu sezon 8 golle krallıkta ilk sırada bulunan ve tek başına 10 puan kazandıran dev forvet, Fırtına’yı zirvede tuttu. Aksi halde bordo-mavililer 15 puanla 8’inci sırada olacaktı

UĞUR ÇEM
Ya Onuachu olmasaydı!
Paul Onuachu, bu sezon Trabzonspor'da farkını ortaya koydu. Son iki maçta 4 puan kaybedilmesine rağmen 25 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavili takımın zirve yarışı vermesinde Nijeryalı santrforunun büyük payı var. Ligde şimdiye kadar 12 ekibi 8 defa avlayan 2.01'lik dev futbolcu, golleriyle takımına tek başına 10 puan kazandırırken krallıkta da Başakşehirli oyuncu Shomurodov'la zirveyi paylaşıyor.

2 KEZ AYIN GOLÜ ÖDÜLÜNÜ ALDI
Onuachu'nın katkısı olmasaydı 25 yerine 15 puanla ve averajla Alanyaspor ile beraber 8'inci basamakta yer alacak Fırtına, 31 yaşındaki santrforun sayesinde zirveye oynuyor. Dev forvetin bu sezon Samsunspor'a attığı kafa golü Ağustos'un, Karagümrük'ü üzdüğü maçtaki röveşatası da Eylül ayının en iyisi ödülüne layık görüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ya Onuachu olmasaydı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz