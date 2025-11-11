Ya Onuachu olmasaydı!

Paul Onuachu, bu sezon Trabzonspor'da farkını ortaya koydu.bordo-mavili takımın zirve yarışı vermesinde Nijeryalı santrforunun büyük payı var. Ligde şimdiye kadar 12 ekibi 8 defa avlayan 2.01'lik dev futbolcu, golleriyleOnuachu'nın katkısı olmasaydı 25 yerine 15 puanla ve averajla Alanyaspor ile beraber 8'inci basamakta yer alacak Fırtına, 31 yaşındaki santrforun sayesinde zirveye oynuyor.