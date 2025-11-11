Zorbay Küçük sahalara döndü

TFF'ninbahis oynadığı gerekçesiyle 57. maddeden tedbirli olarak PFDK'ya sevk ettiği ve incelemesi devam eden Zorbay Küçük için yeni bir gelişme yaşandı. 33 yaşındaki hakem, adliyeye giderek bahis oynamadığı yönünde başvuruda bulunmuştu. Bahis hesaplarının Küçük'ün TC kimlik numarasıyla açıldığı ancak banka hesabı ve telefon numarasının ona ait olmadığı iddia edilmişti. Dün TFF, tecrübeli hakemin artık görev alabileceğini resmen duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Üst Klasman Hakemi Zorbay Küçük'ün, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçeleri incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile sevkli kişinin sunduğu evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir" denildi.