Fırtına’nın formülü erken gol

Süper Lig'de geride kalan 12 haftalık bölümde Trabzonspor, skoru öne taşıdığı hiçbir maçı kaybetmedi. Bordo-mavili ekip, oynadığı 12 karşılaşmanın 9'unda ilk golü atan taraf olurken, bu maçların 7'sini galibiyetle, 2'sini ise (Samsunspor ve Alanyaspor) beraberlikle tamamladı.
Fırtına, geriye düştüğü yalnızca 2 maçta ise puan kaybetti. Fenerbahçe deplasmanında sahadan 1-0 mağlup ayrılan Karadeniz ekibi, Gaziantep karşısında 39'uncu dakikada kalesinde gördüğü gole rağmen Onuachu'nun 70'inci dakikadaki vuruşuyla skoru eşitleyerek mücadeleyi 1-1 tamamladı. Trabzonspor, gollerinin yüzde 22'sini 1-15'inci, yüzde 17'sini 16-30'uncu ve yüzde 17'sini 31-45'inci dakikalar arasında buldu.
46-60'ıncı dakika aralığında 4 gol (yüzde 22) atan Fatih Tekke'nin ekibi, kalan bölümlerde ise 4 gol daha kaydetmeyi başardı.