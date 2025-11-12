Fırtına’nın formülü erken gol

Süper Lig'de geride kalan 12 haftalık bölümde Trabzonspor, skoru öne taşıdığı hiçbir maçı kaybetmedi.Fırtına, geriye düştüğü yalnızca 2 maçta ise puan kaybetti. Fenerbahçe deplasmanında sahadan 1-0 mağlup ayrılan Karadeniz ekibi, Gaziantep karşısında 39'uncu dakikada kalesinde gördüğü gole rağmen Onuachu'nun 70'inci dakikadaki vuruşuyla skoru eşitleyerek mücadeleyi 1-1 tamamladı.46-60'ıncı dakika aralığında 4 gol (yüzde 22) atan Fatih Tekke'nin ekibi, kalan bölümlerde ise 4 gol daha kaydetmeyi başardı.