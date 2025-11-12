Göztepe, kalesini en fazla maçta gole kapatan takım

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de verilen milli maç arasına 22 puanla 5. sırada girdi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte oynadığı 12 müsabakada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. İzmir ekibi özellikle savunmadaki istikrarıyla öne çıkıyor. Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, ligde sadece 6 gol yiyerek lider Galatasaray'la birlikte ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Savunma başarısını istatistiklere de yansıtan Göztepe, oynadığı 12 maçın 8'inde kalesini gole kapatarak bu alanda ligin zirvesine yerleşti. Çaykur Rizespor, Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa maçlarını hem kazanıp hem de gol yemeden tamamlayan sarı-kırmızılılar; Fenerbahçe ve Eyüpspor karşılaşmalarında da rakiplerine gol şansı tanımadı.

Bu performansıyla Göztepe, Trendyol Süper Lig'in en fazla maçta kalesini gole kapatan takımı olmayı başardı.



SAVUNMA HATTI DUVAR ÖRDÜ

Göztepe'de üçlü defans hattı geçit vermiyor. Bu bölgede şimdiye kadar 6 farklı oyuncu görev aldı. Malcom Bokele, Heliton ve Allan Godoi defansın vazgeçilmez isimleri olurken, zaman zaman Furkan Bayır, Miroshi ve Taha Altıkardeş de bu rotasyona dahil oldu. Göztepe'nin savunmacıları defansta güven verirken 8 maçta da rakiplerinin skor üretmesine izin vermedi.



LİS'İN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz sezon eleştirilerin hedefi olan kaleci Mateusz Lis, bu sezon sergilediği performansla dikkat çekti. Polonyalı kaleci, yalnızca 4 karşılaşmada 6 gole engel olamadı. 28 yaşındaki file bekçisi, istikrarlı performansıyla Göztepe'nin başarısında büyük bir pay sahibi olmayı başardı.