Herkesi aynı teraziye koymayın

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. PFDK'ya sevk edilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'nın durumunu da değerlendiren Özbek, şu yorumu yaptı: "Türk futbolunun tertemiz olması için her türlü faaliyetin destekçisiyiz. Burada dikkat edilmesi gereken konular var. Hakemlerden Zorbay Küçük konusunda bir şey yaşandı. Önce sayın hakem linç edildi. Sonra bu lince gerek olmadığı ortaya çıktı. Burada sapla samanın ayrılması gerek. Elbette bahis oynayan futbolcuların cezalandırılması gerek. Ancak 4-5 sene önce bahis oynayan futbolcuyla 1-2 hafta önce oynayanların aynı teraziye konmaması gerek. Bunlar genç insanlar. O gün bunun farkında olmadan, yaptıkları işin ne olduğunu bilmeden hata yapmış olabilirler. Ayrıca dikkat edilmesi gereken konulardan biri de kendi takımının maçlarına mı oynadığı ya da başka maçlara mı oynadığı. Bu ayrımı TFF'nin yapacağından eminim. Türk futbolunun temizlenmesi hareketine destek veriyoruz. Ancak zaman aralığına, ne zaman ve ne maksatla oynandığına bakılmalı."Lookman iddiaları başkan Özbek'e ödül töreni sonrasında soruldu. Başkan bu konuda transferde sessiz olunmasının önemini işaret edip, Kocaeli maçı için ise, "Lig çok uzun bir yol. Bu yolda bazı olumsuzluklarla karşılaşabilirsiniz. Bu hafta aldığımız netice bizi etkilemez. 'Mayıslar Galatasaray'ındır' mottosu var. Hedefimiz mayıs ayı. Taraftarımız, bu haftaki neticeye takılmasın. Bu bir yol kazasıdır."Başkan Özbek, Osimhen için 150 milyon Euro isteyeceği iddialarına, "Türkiye'nin en değerlisi. Rakamsal olarak bir şey diyemem" ifadelerini kullandı.Genel Sekreter Eray Yazgan sahnede ödül alırken ödülü veren Sabah Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen, Lookman sorusunu sordu. Yazgan ise bu konuda başkanı Özbek'e soruyu yöneltipdedi… Başkan Özbek ise Yazgan'adiye espri yaptı…