Kaostan asla beslenmeyeceğiz

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, zirvedeki açıklamaları ile gelecek hedeflerini de paylaştı. Ortak akıllaplanlamasını yaptıklarını belirten Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Spora sadece rehberlik etmekle kalmıyoruz; sporu toplumsal barışın, dostluğun ve birliğin dili olarak görüyoruz. Spor, milletimizi bir araya getiren en güçlü ortak paydalardan biri.Adil ve şeffaf yönetim sözünü vererek göreve geldik. Türk futbolunu kaos değil huzur merkezi yapmak için tarafsız, ilkeli ve adil yönetim anlayışını da her zaman benimsedik. Her takıma, her camiaya, her renge eşit mesafede durduk ve durmaya devam edeceğiz."TFF Başkanı Hacıosmanoğlu devam eden bahis operasyonu için de, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın operasyonunu da yakından takip ediyoruz. Zorlu ve uzun bir yol olacak. Karanlığın ardından mutlaka güneş doğacak. Türk futbolunu şaibeden, çürümüşlükten, kirli ilişkilerden korumak için kimseye taviz vermeyeceğiz. Sporun ruhuna, değerlerine aykırı bir şekilde oyunu kirleten kişilere karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz..." ifadesini kullandı."Yeni stadyumlar yaptık, tesisleri modernize ettik. UEFA'nın merkezinin İstanbul'da açılması gururdur. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Kupa finallerine ev sahipliği yaptık. Önümüzdeki iki yılda Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finallerini yine ülkemizde düzenleyeceğiz. Dünyanın gözü bir kez daha Türkiye'de olacak. EURO 2032 için şimdiden hazırız."