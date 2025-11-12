Thomas Reis’a Bundesliga’dan sürpriz talip!

DAHA ÖNCE U9 TAKIMINI ÇALIŞTIRMIŞTI

Daha önce Almanya'da görev yapan Thomas Reis, Schalke ve Bochum'un yanı sıra Wolfsburg'un U19 takımında da çalışmıştı.

GÖSTERDİĞİ PERFORMANS DİKKAT ÇEKTİ

Samsunspor'la bu sezon Trendyol Süper Lig'de çıktığı 12 maçta; 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi alarak Süper Lig'de 4. sırada bulunan Thomas Reis, özellikle UEFA Konferans Ligi'nde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekti.

Konferans Ligi'nde çıktığı 3 maçı da kazanan Alman teknik direktör bu ligde de zirveye yerleşmiş durumda.