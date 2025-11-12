Thomas Reis’a Bundesliga’dan sürpriz talip!

Samsunspor'un teknik adamı Thomas Reis ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
Sky Sport Deutschland'ın haberine göre, Bundesliga ekibi Wolfsburg, 52 yaşındaki Alman teknik adamı radarına aldı.
FESİH BEDELİ BELLİ OLDU
Samsunspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı çalıştırıcının, 1 yıllık opsiyon maddesi de yer alıyor. Thomas Reis'in ayrıca, kontratında 200 bin Euro'luk serbest kalma bedeli olduğu aktarıldı.
DAHA ÖNCE U9 TAKIMINI ÇALIŞTIRMIŞTI
Daha önce Almanya'da görev yapan Thomas Reis, Schalke ve Bochum'un yanı sıra Wolfsburg'un U19 takımında da çalışmıştı.
GÖSTERDİĞİ PERFORMANS DİKKAT ÇEKTİ
Samsunspor'la bu sezon Trendyol Süper Lig'de çıktığı 12 maçta; 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi alarak Süper Lig'de 4. sırada bulunan Thomas Reis, özellikle UEFA Konferans Ligi'nde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekti.
Konferans Ligi'nde çıktığı 3 maçı da kazanan Alman teknik direktör bu ligde de zirveye yerleşmiş durumda.