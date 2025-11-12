Trabzonspor ve Samsunspor transferde karşı karşıya!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ve Samsunspor, zirve yarışını sürdürürken, oyuncu transferinde de karşı karşıya geldi.

Yunan gazeteci George Tsarouchas, yaptığı haberde; Yunanistan ekiplerinden PAOK forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Mady Camara için hem Trabzonspor hem de Samsunspor'un ilgisinin olduğunu yazdı.

RESMİ GİRİŞİMLERDE BULUNACAKLAR

Haberin devamında Yunan gazeteci, iki Süper Lig ekibinin de Gineli futbolcuyu kadrosuna katmak için devre arasında girişimlerde bulunacağı belirtildi.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Yunanistan'ın güçlü ekiplerinden PAOK ile 2027'ye kadar mukavelesi bulunan 28 yaşındaki Camara, bu sene çıktığı 15 maçta, 525 dakika süre aldı ve rakip ağları 1 kere havalandırdı.

Transfermarkt verilerine göre 7.5 milyon Euro piyasa değeri bulunan oyuncu, 2024/2025 sezonunda PAOK'a transfer olmuştu. 2022/2023 sezonunda iste İtalyan devi Roma, oyuncunun bonservisine 11 milyon Euro ödeyerek Olympiakos'tan kadrosuna katmıştı.