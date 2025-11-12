Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi...
Giriş Tarihi: 12.11.2025 13:14

Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi...

Uzun yıllar Fenerbahçe'de forma giyen 43 yaşındaki teknik adam Tuncay Şanlı, sarı-lacivertlilere geri döndü. İşte genç çalıştırıcının yeni görevi...

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Tuncay Şanlı sarı-lacivertlilere geri döndü.

43 yaşındaki çalıştırıcının, Futbol Akademisinde Gelişim Direktörü olarak göreve başladığı duyuruldu.

İŞTE F.BAHÇE'DEN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA:

Kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, Futbol Akademimiz bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak göreve başlamıştır.

Bu kapsamda Şanlı, altyapı ve üstyapı arasındaki yapısal koordinasyonun güçlendirilmesi, genç oyuncuların gelişim süreçlerinin performans, karakter ve profesyonellik ekseninde yeniden tanımlanması, ayrıca altyapıdan sürdürülebilir futbolcu değeri yaratma sisteminin kurulması görevlerinden sorumlu olacak.

Tuncay Şanlı'nın katılımıyla, Futbol Akademimiz; kulübümüzün teknik ve sportif standartlarını yükselten, modern futbolun gerekliliklerine uygun, sürekli üretim odaklı bir sistemi hayata geçirmeyi amaçlamaktadır.

Tuncay Şanlı'ya yeni görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu yaratmaya efsanelerimizle devam edeceğiz.

