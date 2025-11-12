Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Wolverhampton'da Vitor Pereira'nın yerine gelen isim belli oldu
Wolverhampton'da Vitor Pereira'dan boşalan teknik direktörlük görevine Rob Edwards'ın getirildiği açıklandı.

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'da Vitor Pereira'dan boşalan teknik direktörlük görevine Rob Edwards getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 42 yaşındaki Galli teknik adam Edwards ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Futbolculuk döneminde forma giydiği Wolverhampton'da geçici teknik direktör olarak da çalışan Edwards, daha sonra Forest Green Rovers, Luton Town, Watford ve Middlesbrough'da görev aldı.

Wolverhampton, 11 haftası geride kalan Premier Lig'de 2 puanla son sırada bulunuyor.

