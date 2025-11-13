47 oyuncu için ek bilgi talebi!

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis operasyonunun ardından başlayan spekülasyonlar sonrası dün resmi sitesinden bir açıklama metni yayımladı. Bilindiği üzere 1024 futbolcu tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmiş, 47 oyuncu ise tek seferlik bahis yapması sebebiyle disipline verilmemişti.
TFF, hakem Zorbay Küçük'ün suç duyurusu sonrası, şans oyunları platformuna kayıt aşamasında istenilen bilgilerin yeterli düzeyde olmadığının, üye olduktan sonra banka hesabı beyan edilmeksizin yalnızca tanımlanan hediye puanlar ile tek seferlik bahis yapılabilmesi nedeniyle kötü niyetli kullanımlara açık olabileceği kanaatinin hasıl olduğunu
vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Bu çerçevede profesyonel futbolculara yönelik yapılan disiplin soruşturmasında benzer mahiyette olan ve hediye puan ile tek seferlik bahis hareketi tespit edilen 47 futbolcu hakkında, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına Federasyonumuz tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan ek bilgiler talep edilmektedir.
Disiplin Kurulumuz, çalışmalarını şeffaflık, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sürdürmeye devam etmektedir."