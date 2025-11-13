47 oyuncu için ek bilgi talebi!

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis operasyonunun ardından başlayan spekülasyonlar sonrası dün resmi sitesinden bir açıklama metni yayımladı. Bilindiği üzereTFF, hakem Zorbay Küçük'ün suç duyurusu sonrası, şans oyunları platformuna kayıt aşamasında istenilen bilgilerin yeterli düzeyde olmadığının, üye olduktan sonra banka hesabı beyan edilmeksizin yalnızca tanımlanan hediye puanlar ile tek seferlik bahis yapılabilmesi nedeniylevurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Bu çerçevede profesyonel futbolculara yönelik yapılan disiplin soruşturmasında benzer mahiyette olan veDisiplin Kurulumuz, çalışmalarını şeffaflık, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sürdürmeye devam etmektedir."