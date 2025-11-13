Böyle konuşmayın!

Galatasaray Kulübü'nün Divan Kurulu Kasım ayı olağan toplantısında ortam gerildi. Barış Alper Yılmaz ve Mauro İcardi'ye tepkiler sırasında tartışma yaşandı. Divan kurulu üyelerinden Turcan Bolayır "Kocaelispor maçında karınca misali Yunus Akgün yoktu. Yunus'un yerine oynayan maalesef, isim vermeyeyim. Bunun takıma girmesiyle Osimhen'in mekanizması bozuldu. Her şeyi Osimhen'den beklememek lazım. Barış Alper sempatik, hızlı koşuyor.
Sırtıyla rakibini bazen yıkıyor, bazen düşüyor. Buna da talip çıkarsa 'Güle güle' diyelim" diye konuştu. G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in, eleştiriler sonrası "Futbolcularımız hakkında böyle konuşmayalım, bizi dinliyorlar"
demesi üzerine Bolayır, "Dinleyebilirler! Küfür mü ediyorum? Ben burada kimseyi kırmıyorum. İsimsiz mi bu adam dünyaya geldi? Bu 2 futbolcudan hayır yok. Futbolcu askerdir, koşacaksın fırtına gibi olacaksın. Bunları yapmazsan Galatasaray'da top oynamazsın" ifadelerini kullandı.
YUNUS AKGÜN'DE HEDEF MONACO
Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde ağrıları şiddetlendiği için son çare olarak kasık fıtığı ameliyatı geçiren Yunus Akgün'ün rehabilitasyon süreci sürüyor. Milli sağ kanadın en az 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Başarılı futbolcunun, Şampiyonlar Ligi'nde 9 Aralık'taki kritik Monaco maçına yetişmesi adına yoğun bir tedavi planı uygulanıyor.