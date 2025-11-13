Futbolculardan Ceferin’e İsrail mektubu

İsrail'in futboldan men edilmesini isteyen 70'ten fazla futbolcu, UEFA Başkanı Ceferin'e yazdığı mektupta 'Yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirme'
çağrısında bulundu. Game Over Israel organizasyonunun kaleme aldığı ve Athletes 4 Peace, The Gaza Tribunal ve The Hind Rajab Foundation tarafından desteklenen mektuba, Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Paul Pogba, bir dönem Galatasaray forması da giyen Faslı yıldız Hakim Ziyech, İspanyol kanat oyuncusu Adama Traore ve Hollandalı forvet Anwar El Ghazi'nin de aralarında yer aldığı
70'ten fazla sporcu imza attı. "Futbol kimseye ait değildir. Daha doğrusu, herkese aittir, çünkü futbol mirasımızın bir parçasıdır"
cümlesiyle başlayan mektupta, UEFA'nın, İsrail'in Avrupa futbolundan uzaklaştırılması konusunda ahlaki bir adım atmaması nedeniyle derin bir endişe duyulduğu kaydedildi.