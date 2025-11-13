Futbolculardan Ceferin’e İsrail mektubu

İsrail'in futboldan men edilmesini isteyen 70'ten fazla futbolcu, UEFA Başkanı Ceferin'e yazdığı mektupta 'çağrısında bulundu. Game Over Israel organizasyonunun kaleme aldığı ve Athletes 4 Peace, The Gaza Tribunal ve The Hind Rajab Foundation tarafından desteklenen mektuba,70'ten fazla sporcu imza attı.cümlesiyle başlayan mektupta, UEFA'nın, İsrail'in Avrupa futbolundan uzaklaştırılması konusunda ahlaki bir adım atmaması nedeniyle derin bir endişe duyulduğu kaydedildi.