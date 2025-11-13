Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İngiltere Sırbistan maçı yayın kanalı: 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri İngiltere Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 13.11.2025 15:02

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında, İngiltere sahasında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Grup aşamasında oynadığı tüm karşılaşmaları kazanan İngiltere toplamda 18 gol atarken hiç gol yemedi. Diğer tarafta Sırbistan ise 10 puan ile üçüncü sırada bulunuyor. Peki, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri İngiltere Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İngiltere Sırbistan maçı yayın kanalı

İngiltere ile Sırbistan 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri grup maçında karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın yayın kanalı ve saatine ilişkin bilgiler futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, İngiltere Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu'nun 7. haftasında oynanacak İngiltere-Sırbistan maçı 13 Kasım Perşembe günü saat 22.45'te başlayacak.

Wembley Stadyumu'nda oynanacak İngiltere-Sırbistan maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN MUHTEMEL 11'LERİ;

İngiltere: Pickford; James, Konsa, Stones, Burn; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Rashford; Kane

Sırbistan: Petrovic; Mimovic, Milenkovic, Pavlovic, Terzic; Gudelj, Lukic; Zivkovic, Samardzic, Kostic; Vlahovic

