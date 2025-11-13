İngiltere Sırbistan maçı yayın kanalı: 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri İngiltere Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere ile Sırbistan 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri grup maçında karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın yayın kanalı ve saatine ilişkin bilgiler futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, İngiltere Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?