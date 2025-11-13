İngiltere Sırbistan maçı yayın kanalı: 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri İngiltere Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere ile Sırbistan 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri grup maçında karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın yayın kanalı ve saatine ilişkin bilgiler futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, İngiltere Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu'nun 7. haftasında oynanacak İngiltere-Sırbistan maçı 13 Kasım Perşembe günü saat 22.45'te başlayacak.
Wembley Stadyumu'nda oynanacak İngiltere-Sırbistan maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İKİ TAKIMIN MUHTEMEL 11'LERİ;
İngiltere: Pickford; James, Konsa, Stones, Burn; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Rashford; Kane
Sırbistan: Petrovic; Mimovic, Milenkovic, Pavlovic, Terzic; Gudelj, Lukic; Zivkovic, Samardzic, Kostic; Vlahovic